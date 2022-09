20h15 Express : récit de la nuit où l’Italie a basculé

Pour la première fois depuis Benito Mussolini, l’extrême droite s’apprête de nouveau à gouverner en Italie. Tout le week-end, Paul Gasnier et Valentine Watrin ont suivi les élections législatives et l’annonce des résultats à Rome et à Bologne. Valentine Watrin a passé la soirée électorale à Bologne, avec la gauche italienne. Toute la journée, elle a rencontré des Italiens inquiets de la victoire de Giorgia Meloni.