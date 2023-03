20h15 Express – Réforme des retraites : la mobilisation pourra-t-elle survivre au vote de la loi ?

Huitième journée de mobilisation partout en France contre la réforme des retraites ce mercredi. Si la mobilisation s’essouffle, elle a encore réuni 450 000 personnes à Paris selon la CGT. Mais pourra-t-elle continuer à mobiliser si la réforme est adoptée par le Parlement dès jeudi ? On est allé poser la question aux responsables syndicaux. Pour cette huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, au lendemain d’un vote crucial à l’Assemblée, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Clément Duché étaient dans le cortège parisien pour écouter les revendications des manifestants. La Commission mixte paritaire sur la réforme des retraites s’est tenue toute la journée de ce mercredi. Pendant plusieurs heures, 7 députés et 7 sénateurs ont travaillé ensemble à établir un compromis sur la réforme, avant un vote décisif jeudi à l’Assemblée et au Sénat. Sophie Dupont n’a pas perdu une miette de cette journée.