20h15 Express : réussite populaire ou défilé politique ? Dans les rangs de la manif contre la vie chère

La NUPES défilait ce dimanche à Paris pour une grande « marche contre la vie chère et l’inaction climatique ». Une marche qui, avant même de commencer, avait divisé la gauche : la CGT a refusé d’y participer tandis que François Hollande rappelait la semaine dernière que la rue est faite pour les syndicats, pas pour les partis. Finalement, à quoi aura ressemblé cette marche ? La NUPES a-t-elle réussi à mobiliser ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Stephen Chattour et Julien Sultan étaient dans le cortège. Ce week-end, la France commémorait le second anniversaire de la mort de Samuel Paty, professeur d’Histoire-géo assassiné par un islamiste le 16 octobre 2020. Pour lui rendre hommage, deux événements étaient organisés. Deux événements très différents pour une bataille de mémoires. Le premier, organisé par le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye, avait lieu près de la Sorbonne, en présence de la famille de Samuel Paty. Le second, organisé par Eric Zemmour, avait lieu au « square Samuel Paty », à quelques rues de là. Tous les lieutenants du polémiste avaient fait le déplacement, y compris l’identitaire ultra-radical, Philippe Vardon. On pensait que l’ambiance à l’Assemblée nationale ne pouvait pas être plus tendue que ces derniers jours. On a eu tort. La Première ministre l’annonçait à demi-mots ce week-end : le 49.9 est pour bientôt. Forcément, du côté de l’opposition, on sort les crocs.