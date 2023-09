20h15 Express - Rivek Ramaswamy : le fils d’immigré indien qui concurrence Donald Trump

C’est la révélation à la course aux primaires américaines. Rivek Ramaswamy, âgé de seulement 38 ans, fils d’immigrés indien et multi-millionnaire provoque une véritable hystérie autour de lui ces dernières semaines aux Etats-Unis. Un personnage atypique, à droite de la droite, qui fera tout pour jouer les trouble-fête outre-Atlantique. Un travailleur acharné, qui a enchaîné huit meetings en deux jours et qui se veut ultra-conservateur. Il fait également tout pour se montrer comme un « family man » rassurant qui a fait forte impression durant le premier débat des primaires républicaines face à Mike Pence. En cette période de rentrée, certaines tendances pointent le bout de leur nez. C’est le cas des cigarettes électroniques Puff, qui ont pour particularité d’être jetables. Des cigarettes à usage unique et qui se déclinent en plusieurs goûts de bonbons : chocolat ou glace à la fraise, entre autres. Elles cartonnent auprès des jeunes comme on peut le constater devant certains lycées, mais elles sont particulièrement nocives pour la santé. C’est ce pourquoi Elisabeth Borne a annoncé cette semaine vouloir très prochainement interdire leurs ventes. Pas sûr que les principaux concernés voient cela d’un bon œil.