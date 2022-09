20h15 Express – Royaume-Uni : le (ou la) futur Premier ministre face à une crise jamais vue

Au Royaume-Uni aussi, on s’inquiète des risques de pénurie d’électricité et de gaz cet hiver. Outre-Manche, la situation est d’ailleurs pire qu’en France, aggravée par l’absence de leader dans le pays. Boris Johnson, l’actuel Premier ministre, a annoncé sa démission il y a près de deux mois. Cette semaine, les Britanniques étaient plus de 100 000 à défiler dans les rues pour réclamer des salaires plus justes. Une pétition signée par 130 000 personnes appelle même à ne pas payer ses prochaines factures d’électricité. Autrement dit, le successeur ou la successeure de Boris Johnson va hériter d’une situation tendue. Tout se joue désormais entre deux candidats : Lizz Truss et Rishi Sunak. Valentine Watrin, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin étaient à Londres cette semaine. Ce week-end, les jeunes Républicains se réunissent à Angers. Les candidats à la présidence du parti, Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau seront évidemment de passage, tout comme Laurent Wauquiez, annoncé comme la guest star du week-end. Enfin, jeudi, Emmanuel Macron lancera son fameux Conseil National de la Refondation, vivement critiqué par l’opposition. Un lancement qui s’annonce déjà très tendu.