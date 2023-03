20h15 Express – Russes en France, ils se sentent "détestés" depuis le début de la guerre en Ukraine

Depuis l’invasion en Ukraine, la Russie est devenue un pays paria sur la scène internationale. Si les Russes souffrent tous de cette nouvelle réputation, ceux de la diaspora sont particulièrement touchés. On compte aujourd’hui 50 000 Russes en France, dont certains vivant dans le pays depuis des années. Aujourd’hui, le regard que le monde – et la France – porte sur eux a changé. Pour comprendre leur nouveau quotidien, Abda Sall et Julien Sultan sont allés à leur rencontre. Laurent Wauquiez est de retour ! La président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était en visite au Salon de l’Agriculture ce mercredi. Laurent Wauquiez s’est donc offert un retour médiatique remarqué pour celui que certains surnomment déjà « le candidat » de la droite pour 2027.