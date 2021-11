20h15 Express – Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, comme un manque de naturel

À gauche, la campagne s’enlise. Jean-Luc Mélenchon piétine pendant qu’Anne Hidalgo continue sa descente aux enfers. Seul Yannick Jadot tient la forme : selon les derniers sondages, il est le candidat le mieux placé à gauche. Et pour ne rien gâcher, son ancienne adversaire, Sandrine Rousseau s’est enfin rangée derrière lui. Après un mois de tension, les deux anciens concurrents organisaient leur premier déplacement en commun, à Troyes, dans l’Aube. Si Sandrine Rousseau assure qu’elle soutient pleinement Yannick Jadot, on a senti qu’elle ne fermait pas tout à fait la porte aux discussions. À la COP26, la grande conférence pour le climat qui se tient en ce moment à Glasgow, un stand nous a interpellés : celui du Qatar. Le pays a fait de sa présence à la COP une gigantesque pub pour la prochaine coupe du monde de football qui se déroulera sur ses terres en 2022. Une catastrophe écologique annoncée pour les associations de défense de l’environnement qui ne semble pas inquiéter les représentants qataris. 2000 soldats sont déployés à Gao, la plus grande base militaire française du Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane. Paul Gasnier et Paul Bouffard ont pu suivre le quotidien de ces militaires. Ils nous racontent le quotidien de Julien, 22 ans, et Pierre, 27 ans, envoyés pour la première fois sur une opération extérieure.