20h15 Express – Sandrine Rousseau, le caillou dans la chaussure de Yannick Jadot

Comment plomber un début de campagne présidentielle ? Pour le savoir, il suffit de demander à Europe-Ecologie-les-Verts. 48h après les résultats de leur primaire, marquée par la victoire de Yannick Jadot, les Verts n’ont jamais été plus divisés. Sandrine Rousseau ne semble pas vouloir respecter la règle de la primaire : faire bloc derrière le vainqueur. Les militants LR ont choisi : leur candidat pour la présidentielle sera désigné en Congrès en décembre prochain. Seuls les adhérents LR pourront voter entre Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Xavier Bertrand. Si toutefois ce dernier décide d’y participer. Sophie Dupont l’a retrouvé à Montpellier pour le Congrès des régions de France pour en savoir un peu plus. En juin dernier, 11 personnes ont été condamnées pour avoir harcelé et menacé la jeune Mila, devenue une figure du débat sur la liberté d’expression. Mercredi, cinq autres personnes ont été interpellées et mises en examen pour les mêmes chefs d’accusation. Et ce jeudi s’est ouvert le procès d’un nouvel accusé. En juin, en plein procès Mila, ce jeune homme publiait anonymement un appel au meurtre contre la jeune femme sur Twitter. Azzeddine Ahmed-Chaouch a pu interroger Mila avant le début de l’audience. Quelles seraient les trois premières mesures d’Étienne Klein s’il était élu président ? On lui a posé la question.