20h15 Express : Sderot, ville désormais base arrière de l’armée israélienne

Immersion ce mercredi soir à Sdérot, la ville israélienne la plus proche de la bande de Gaza, puisqu’elle est située à a peine 1 kilomètre. L’une des villes les plus touchées par les attaques terroristes du 7 octobre dernier perpétrées par le Hamas. Le commissariat a été pris d’assaut et des dizaines de civils y ont perdu la vie. Arthur de Poortere, notre reporter, a constaté la présence de nombreux soldats sur les routes, et de nombreuses grues, car la ville était avant le 7 octobre en pleine expansion. Au milieu, un garagiste de 55 ans, l’un des derniers habitants du quartier nous confient quelques mots. Aujourd’hui Sderot est devenue une véritable base arrière pour Tsahal. Les écoles sont fermées, obligeant les élèves à se rendre à quelques kilomètres via des bus sécurisés. Gad, un entrepreneur, ne quitte plus son M16 depuis deux mois afin d'assurer le sécurité. Une nouvelle liste surprenante vient d’être lancée en vue des futures élections européennes, Alliance Rurale. Une liste qui prétend défendre les chasseurs et leur liberté de tuer des animaux en toute impunité. Et à sa tête on retrouve de grands lobbyistes et certains proches d’Emmanuel Macron. Les équipes de reporters de Quotidien se sont rendues au lancement du groupe dans un restaurant qui sent bon le terroir français. C’est Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui a notamment appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2022, qui mène cette liste. Il a surtout écrit un live préfacé par Eric Dupond-Moretti. Une liste de seulement quelques noms, qui semble compliquée à retenir pour Willy Schraen. La liste a-t-elle été pilotée par l’Elysée pour affaiblir le RN ? On a tenté de leur demander. Un autre homme attire tous les regards, Thierry Coste, lobbyiste des chasseurs, qui serait lui aussi particulièrement proche d’Emmanuel Macron.