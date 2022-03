20h15 Express : "Soldats russes, allez vous faire f*****", Kiev se prépare à l’assaut

13 jours après l’entrée des chars russes en Ukraine, le pays se prépare à défendre sa capitale, Kiev. Depuis plusieurs jours, l’armée russe progresse dans les villes de la proche banlieue, notamment dans la région de Soumy, où une vingtaine de civils a trouvé la mort ce mardi dans de nouveaux bombardements. Florian Litzler est journaliste pour le JT de TF1. Depuis deux semaines, il suit l’évolution de la guerre en Ukraine. Pour Quotidien, il nous montre la préparation de l’armée ukrainienne pour qui l’objectif n°1 est désormais d’empêcher les Russes de prendre le contrôle de leur capitale. Emmanuel Macron est officiellement candidat à l’élection présidentielle. En début de semaine, il a effectué son premier déplacement de campagne, à Poissy dans les Yvelines. Pendant les 30 jours qui nous séparent encore du premier tour, Emmanuel Macron s’exprimera-t-il en tant que candidat ou en tant que président ? Pour le chef de l’État lui-même, c’est un peu flou. À Poissy, le candidat avait gardé de vieux réflexes présidentiels, notamment en ce qui concerne la diffusion des images et l’accès des journalistes. Joe Biden a annoncé ce mardi un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Aux États-Unis, il est toutefois de plus en plus isolé. Depuis le début du conflit, un homme estime que la situation actuelle ne serait jamais arrivée s’il était au pouvoir. Cet homme, c’est Donald Trump. L’ancien président n’est pas le seul à le penser : ses partisans aussi sont convaincus que lui qu’il aurait sauvé la situation. Il y a quelques jours, ils étaient réunis pour chanter ses louanges au CPAC, en Floride, un méga rassemblement de la droite américaine hyper conservatrice.