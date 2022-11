20h15 Express spécial Midterms : les Etats-Unis plus fracturés que jamais à quelques jours des élections

Les Midterms, les élections de mi-mandat, se jouent cette semaine aux Etats-Unis. Un scrutin crucial pour le pays : si les Républicains l’emportent, Joe Biden sera paralysé et ne pourra plus appliquer son programme. Les Midterms arrivent à un moment où les Etats-Unis sont plus divisés que jamais, avec d’un côté les électeurs démocrates épuisés par les mensonges et la brutalité de Donald Trump et de l’autre des Républicains plus fanatisés que jamais, prompts à ne pas reconnaître les résultats du scrutin. Ce week-end, Barack Obama et Donald Trump étaient en visite en Pennsylvannie pour soutenir leurs candidats respectifs. Alors que les Midterms se jouent en ce moment aux Etats-Unis, le pays redoute la réaction de ceux qu’on appelle les « election deniers », ceux qui refusent de reconnaître les résultats des élections, convaincus que la fraude est partout dans le pays. En Arizona, la cheffe de file des « election deniers » s’appelle Kari Lake et elle est déjà surnommé la Donald Trump en talons aiguilles. Le Rassemblement national organisait ce week-end son 18ème Congrès. Point d’orgue du week-end, l’élection du nouveau président du parti, remporté à une large majorité par Jordan Bardella. Le week-end, qui aurait dû être primordial et sans accro, a été entaché par la sortie polémique du député RN Grégoire de Fournas à l’Assemblée nationale.