20h15 Express spécial Ukraine - Journalistes surpris par une bombe : les instants qui ont suivi l’explosion

Lundi 3 janvier, Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray s’apprêtaient à prendre l’antenne, en duplex depuis l’Ukraine, pour intervenir dans Quotidien, lorsqu’une bombe a explosé à quelques dizaines de mètres de l’endroit où ils se trouvaient. Paul Gasnier nous raconte les instants qui ont précédé et ceux qui ont suivis l’attaque. Lundi 3 janvier, Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray s’apprêtaient à prendre l’antenne, en duplex depuis l’Ukraine, pour intervenir dans Quotidien, lorsqu’une bombe a explosé à quelques dizaines de mètres de l’endroit où ils se trouvaient. Les images de l’explosion ont fait le tour du monde et n’ont pas échappé à la propagande russe.