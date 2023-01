20h15 Express : une semaine en Ukraine

Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray ont passé une semaine en Ukraine. Pour s’y rendre, ils ont dû prendre un vol entre Paris et Varsovie en Pologne, puis prendre un deuxième avion jusqu’à Rzeszow et prendre un taxi pour se rendre jusqu’à la frontière ukrainienne. Ils ont enfin pu atteindre Kiev en train. Arrivés dans la capitale, ils se sont rendus dans le Donbass pour rencontrer une jeune unité de militaires ukrainiens, spécialisée dans le pilotage de drone. Les journalistes ont réalisé leur objectif de passer le Nouvel An sur la ligne de front avec ces soldats. Lors de son premier duplex à Kramatorsk, une zone contrôlée par les Ukrainiens, Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray ont été surpris par un bombardement à une dizaine de mètres derrière eux. La chute du missile aurait blessé deux personnes selon le gouvernement ukrainien. Les journalistes ont fui la zone et se sont réfugiés dans un abri souterrain dans l’annexe d’une église à quelques kilomètres de l’explosion. À la suite de cette séquence glaçante, l’équipe est partie retrouver Oleg Skripka, une rock star dans son pays qui a multiplié les concerts pour récolter de l’argent pour les soldats et Daria, une jeune Ukrainienne qui a décidé de continuer de faire la fête malgré les bombes.