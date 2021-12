20h15 Express – Statue de Napoléon décrochée à Rouen : itinéraire d’un psychodrame

À Rouen, la mairie a décidé de restaurer une statue de Napoléon à cheval. Pour y parvenir, il a donc fallu décrocher la statue de son socle, un vrai sacrilège pour une partie de la droite et de l’extrême-droite qui y voit le symbole d’une France qui renie ses origines. Résultat : une énorme polémique et une histoire qui prend une dimension nationale. Accusée de vouloir déboulonner Napoléon, la mairie de Rouen a tenté de s’expliquer et appelle désormais ses habitants à voter : doit-on déplacer la statue de l’empereur ou la laisser à sa place ? Les antifas se veulent en première ligne contre Éric Zemmour. Ces militants qui combattent l’extrême droite, le capitalisme et les institutions s’étaient donné rendez-vous ce dimanche à Paris pour protester contre le premier meeting d’Éric Zemmour. Paul Moisson, Abda Sall et Julien Sultan les ont suivis. Parmi les manifestants, ils ont rencontré les membres de la « Jeune Garde », l’association antifa à l’origine de la manifestation. D’après BFMTV, Christiane Taubira pourrait se lancer dans la course à l’élection présidentielle. « Elle y réfléchit », assure la chaîne d’info. Comment l’ancienne Garde des Sceaux peut-elle réussir à s’imposer face aux cinq autres candidats de la gauche ?