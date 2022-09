20h15 Express : face à la possible victoire de l’extrême droite, la Suède retient son souffle

Les Suédois étaient appelés aux urnes ce week-end et pour la première fois dans l’histoire du pays, la droite et l’extrême droite ont formé une alliance pour tenter de l’emporter. Et c’est presque réussi : l’union des droites pourrait faire entrer des minutes d’extrême droite au gouvernement suédois, une première. Pour l’heure, les résultats sont très serrés, au point que depuis trois jours, la Suède recompte minutieusement ses bulletins de vote. Paul Moisson et Baptiste Bril sont à Stockholm pour suivre le recomptage. Son nom ne vous dit rien, c’est normal. Antoine Pellion est pourtant un grand habitué des lieux de pouvoir. Haut fonctionnaire, il est spécialiste des questions d’énergie. C’est lui qui aide, dans l’ombre, la Première ministre Elisabeth Borne face à la crise de l’énergie.