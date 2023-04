20h15 Express - Tensions dans les cortèges : les forces de l’ordre scrutées par les caméras

Après les images de violences policières dans les derniers cortèges des manifestations et à Sainte-Soline, les forces de l’ordre sont sous l’œil attentif des caméras. Pour les policiers, les manifestations sont devenues un enjeu de communication et d’image majeur. Pour éviter toute accusation, ils filment un maximum de leurs actions durant la manifestation. Le suspense est total à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la validité de la réforme des retraites. Cette décision aura-t-elle un impact sur la motivation des syndicats et des manifestants ? Emmanuel Macron espère qu’une validation des Sages mettra fin à la mobilisation mais l’état d’esprit dans la rue est bien différent. Sophie Binet, leader de la CGT, semble redouter un essoufflement. A l’Assemblée, les députés se préparent à réagir à la décision des Sages de ce vendredi 14 avril. A gauche, on se veut optimiste alors que les députés de la majorité se préparent à tourner la page.