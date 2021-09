20h15 Express : Thierry Coste, le lobbyiste qui veut réconcilier les chasseurs avec Emmanuel Macron

Ce week-end les chasseurs manifestaient en France. À quelques mois de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron ne veux pas se mettre à dos les quelques 3 millions d’électeurs que représentent les chasseurs. Pour apaiser leur colère et leur assurer qu’il est le président qui les comprend et les soutient le plus, il compte sur un homme : le célèbre lobbyiste Thierry Coste. Paul Moisson, Baptiste Bril et Julian Sultan étaient sur le terrain à Mont-de-Marsan pour la plus grande manifestation des chasseurs, en présence de Thierry Coste. Angela Merkel vit ses tous derniers jours au pouvoir. Dimanche, les Allemands devront élire le ou la prochaine Chancelière du pays. Un saut dans le vide pour le pays qui n’a connu ces seize dernières années que « Mutti » comme on la surnomme. Depuis plusieurs jours, Angela Merkel fait campagne pour son dauphin, le conservateur Armin Laschet. Valentine Watrin est en Allemagne, à Stralsund, pour suivre son dernier meeting. Depuis trois semaines, notre journaliste Abda Sall suit pour Quotidien le travail de SOS Méditerranée, une ONG qui vient en aide aux femmes et hommes qui tentent de fuir leur pays en traversant la mer sur des bateaux de fortune. Après avoir été formé aux gestes de premiers secours, Abda Sall a pris la mer à bord de l’Ocean Viking. Ce week-end, le bateau a secouru ses premières embarcations, à 45 kilomètres au large des côtes libyennes. Le 21 septembre 2016, la droite organisait la toute première primaire de son histoire. Parmi les 7 candidats, un homme est loin derrière dans les sondages : François Fillon. Pour rattraper son retard, l’ancien Premier ministre va miser sur une ligne, censée le distinguer des autres.