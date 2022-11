20h15 Express - Titre de séjour pour “métier en tension” : les restaurateurs favorables

Sophie Dupont revient sur la polémique autour de la création de titres de séjour pour les “métiers en tension” prévue par le nouveau projet de loi “immigration”. Cette mesure s’adresse surtout aux métiers du bâtiment, de l’agriculture et de la restauration qui peinent à trouver de la main d’œuvre. Du côté de la droite et de l’extrême-droite, cette mesure choque beaucoup car ils craignent une “régularisation massive” des sans-papiers. Julia Denis, Héloïse Grégoire et Arthur Desprès ont fait la tournée des restaurants du XVème arrondissement de Paris pour connaître la posture du patronat sur cette mesure. Dans les cuisines, la majorité du personnel est d’origine étrangère. Même constat chez les livreurs dont le métier est indispensable aujourd’hui, mais n’attire pas les Français. Après plusieurs actions coup de poing de collectifs écologistes, tous les musées redoutent de futurs happenings. Une partie de la gauche a dû mal à comprendre ce vandalisme militant. Ce n’est pas le cas de la députée Sandrine Rousseau qui trouve cette approche “intéressante parce que dérangeante”. Cette dernière a participé à la manifestation de Sainte-Soline – pourtant interdite par la Préfecture - contre un projet de mégabassine. 36 députés de la majorité ont appelé à des sanctions à l’encontre des élus qui ont participé à cette manifestation. Mais, rien n’arrête Sandrine Rousseau. La députée a assisté à l’opération du collectif “Dernière rénovation” à Paris, mercredi 2 novembre. Héloïs”e Grégoire était sur place. Le but de l’opération était de bloquer la circulation devant l’Assemblée nationale pour exiger le maintien de l’amendement qui prévoit d’allouer au Budget 2023 12 milliards d’euros à la rénovation des bâtiments. C’était la première fois qu’on voyait Sandrine Rousseau s’afficher aux côtés de Julien Bayou depuis les révélations autour des violences psychologiques qu’il aurait fait subir à son ex-compagne.