20h15 Express – Tuerie d’Uvalde : l’heure du recueillement pour les familles et les survivants

Mardi 24 mai, un jeune homme de 18 ans a abattu 19 neufs enfants et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas. L’onde de choc de ce nouveau drame a ébranlé, une nouvelle fois, les États-Unis et le monde tout entier. Depuis une semaine, les journalistes se succèdent à Uvalde pour suivre les commémorations et entendre la parole des familles de victimes et des survivants. Cette fusillade, la deuxième plus meurtrière perpétrée dans un établissement scolaire, interroge de nouveau sur la question du port d’armes aux États-Unis. Mais sur place, à Uvalde, l’heure n’est pas aux polémiques, pas aux débats, mais au recueillement. Cinq jours à peine après la tuerie d’Uvalde, la NRA, le puissant lobby des armes américain, tenait sa grande conférence annuelle. Qu’importe les 21 personnes assassinées quelques jours plus tôt, puisque le marché des ventes d’armes ne s’est jamais aussi bien porté. À Houston, à seulement quatre heures de route d’Uvalde, la NRA avait donc réuni ses plus fervents supporters. Notre journaliste, Sophie Gousset, était sur place.