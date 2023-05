20h15 Express – Turquie : Erdogan vacille, mais résiste

Paul Gasnier est à Istanbul pour suivre l’élection présidentielle en Turquie. Depuis 20 ans, le pays est dirigé par le même homme : Recep Tayyip Erdogan. Un homme réputé proche de Vladimir Poutine. Un homme qui exaspère à répétition les pays occidentaux. Un homme vieillissant, aussi, qui a fait dériver la Turquie vers un régime toujours plus autoritaire, plus conservateur et plus religieux. Mais tout cela pourrait bien changer cette année. Si Erdogan est arrivé en tête du premier tour, il a face à lui un homme qui représente l’espoir de la jeunesse de gauche turque, Kemal Kiliçdaroglu. Plusieurs manifestations d’extrême droite étaient organisées ce week-end en France. Elles font suite à la manifestation de l’ultra droite à Paris, la semaine dernière, qui avait choqué et lancé un vaste débat national sur la tenue ou l’interdiction de tels rassemblements. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la marche de l’Action Française, groupuscule historiquement défini comme pro-Vichy, xénophobe et nostalgique et de la monarchie héréditaire. Pendant 3 jours et 22 heures de vol, Sophie Dupont a suivi Elisabeth Borne à la veille de son premier anniversaire à Matignon. Alors que la Première ministre est de plus en plus fragilisée, elle a tenu à inviter les journalistes à suivre son séjour sur l’île de la Réunion.