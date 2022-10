20h15 Express – Ukraine : après six mois d’occupation russe, une centaine de corps exhumés à Lyman

Pendant six mois, Lyman, dans la région de Donetsk en Ukraine, a été occupée par l’armée russe. Cette semaine, un charnier a été découvert à l'entrée de la ville après sa reprise par les forces ukrainiennes. Le journaliste Guillaume Ptak s’est rendu dans cette ville stratégique de l’est du pays où, lundi, 110 tombes ont été découvertes. Les enquêteurs sur place recueillent des preuves qui pourraient permettre de poursuivre la Russie pour crimes de guerre. En retrait de la vie politique, Nicolas Sarkozy reste pourtant au cœur de l’actualité. Hier, il était à Nancy pour les dédicaces de son dernier livre. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Arthur Desprès se sont rendus sur place pour questionner l’ancien président de la République sur les dernières décisions d’Emmanuel Macron concernant les pénuries de carburant. En France, l’envie d’avoir des enfants se réduit peu à peu. En effet, 30 % des femmes en âge de procréer ne veulent pas d’enfants. Mais qui sont ces femmes ? Pourquoi ne veulent-elles pas d’enfants ? Qu’est-ce qui motive leur choix ? Pour comprendre ce chiffre, Abda Sall et Clément Duché ont pris la direction de Vannes, en Bretagne.