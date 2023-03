20h15 Express – Ukraine : dans le quotidien des snipers au front

Depuis un an, l’invasion russe s’est transformée en guerre de positions. Les armées russes et ukrainiennes se font face, mais avancent peu. L’artillerie est devenue l’arme fatale de l’Ukraine pour détruire les blindés russes et pour ce qui est des soldats, l’arme de choix, ce sont les snipers. Le journaliste Arnaud de Decker a pu suivre une de leurs unités dans le Donbass, à l’est de l’Ukraine. Il nous raconte le quotidien de ces tireurs d’élite. Il fût un temps où la droite française se tenait à bonne distance de l’extrême droite, refusant de partager ses idées, attachant une importance capitale à ne laisser passer aucune collusion idéologique avec celle qui était encore son opposant. Ce temps est semble-t-il révolu. Le « cordon sanitaire » n’existe plus entre la droite et l’extrême droite en France. La preuve.