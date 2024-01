20h15 Express – Ukraine : la survie des habitants de Koupiansk

Paul Gasnier En savoir plus sur

Direction l’Ukraine qui subit péniblement son deuxième hiver de guerre. Après avoir suivi l’armée dans différentes missions, Paul Gasnier a choisi ce vendredi de dépeindre le quotidien des civils de la ville de Koupiansk. Une ville occupée durant les six premiers mois de l’invasion par les Russes avant d’être reprise par les soldats ukrainiens. Une reconquête qui ne plait pas à l’armée russe qui fait tout pour reprendre le contrôle de la ville située à l’est de l’Ukraine, ce qui rend la vie des civils particulièrement compliquée. L’hôtel de ville a été largement détruit par des tirs d’artillerie. Sur les quelques murs encore debout dans le centre-ville, des fresques à la gloire de l’armée ukrainienne fleurissent. Les habitants, eux, dépendent désormais des distributions opérées par l’Etat et certaines associations. 80% des habitants ont quitté la ville au fil des mois, mais certains n’abandonneraient leurs logements pour rien au monde. Les reporters sur place one recueilli le témoignage poignant d’un jeune enfant.