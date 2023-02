20h15 Express – Ukraine : la tâche sans fin des démineurs

Après près d’un an de guerre, l’Ukraine est devenue un gigantesque champ de mines. On estime que 40% de la surface du pays est aujourd’hui contaminée par des engins explosifs. Il faudra plusieurs décennies pour toutes les éliminer. Pour en venir à bout, les démineurs ukrainiens sont à la tâche tous les jours. Ils sont devenus les nouveaux visages de la vie quotidienne en Ukraine. Le journaliste Wilson Fache a suivi leur travail à Izioum, dans l’Est du pays. Traditionnellement centriste et réformiste, la CFDT a souvent travaillé avec le gouvernement. Jusqu’à la mobilisation contre la réforme des retraites. La CFDT s’est alliée aux autres syndicats français pour lutter contre le projet de loi porté par Elisabeth Borne. Son patron, Laurent Berger, est devenu l’homme qui a permis l’union syndicale. Et donc l’homme qui rend fou le gouvernement et celui qui pourrait faire basculer le mouvement. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a accompagné dans le cortège parisien ce samedi. Après une première semaine de débats chaotique, explosive et houleuse, on espérait un retour au calme dans l’hémicycle ce lundi pour la seconde semaine de débat sur la réforme des retraites. Il n’en a rien été. On en parle avec Sophie Dupont.