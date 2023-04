20h15 Express – Ukraine : le difficile travail des démineurs après plus d’un an de guerre

Après plus d’un an de guerre en Ukraine, le pays est devenu l’un des plus minés du monde. Le journaliste Guillaume Ptak s’est alors rendu dans la ville de Vasylenkove, proche de Kharkiv. Il y a suivi une équipe de déminage, composée de bénévoles étrangers qui découvrent chaque jour des mines anti-personnel ou anti-tank. En trois semaines, ils ont neutralisé une cinquantaine de mines dans un champ de 10 hectares. Cette semaine, les députés ont échangé sur une nouvelle proposition de loi pour lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs. Au cœur des débats : Tik Tok, Instagram, Snapchat, et les pratiques des influenceurs les plus connus de ces plateformes. Pour en discuter avec les députés, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline D'Agostini et Arthur Després se sont rendus à l’Assemblée nationale ce jeudi, juste avant que la proposition de loi ne soit adoptée à l’unanimité.