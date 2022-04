20h15 Express – Ukraine : Odessa la résistante

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Paul Gasnier prend régulièrement des nouvelles d’Oleg Skripka. Rock star en Ukraine, Oleg avait décidé de rester à Kiev pour participer à l’effort de guerre. Avec sa musique, il remonte le moral des troupes, épuisées par plus d’un mois de combat. Vendredi dernier, 24h avant la découverte du massacre de Boutcha, Oleg Skripka s’est rendu à Odessa, à l’est du pays. Ville stratégique pour Vladimir Poutine, pour son gigantesque port et son mode de vie très européen, Odessa est sous blocus de la marine russe. Pour le 1er avril, fête du rire, Oleg Skripka était invité à chanter pour donner de la force aux troupes. Dans une ville meurtrie, occupée et en alerte permanente, les habitants continuent à résister et à vouloir rire en multipliant les messages à l’attention des soldats russes. Parmi les petits candidats de cette élection présidentielle, le plus gros poisson s’appelle Fabien Roussel. Crédité entre 3 et 4% des voix, le communiste craint de voir se déliter son électorat, séduit par l’appel du « vote utile » en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Pour éviter un naufrage, Fabien Roussel passe ses derniers jours de campagne à aller chercher les électeurs avec les dents. Lundi, le candidat organisait un porte-à-porte pour tenter de convaincre les indécis. Pas fou, Fabien Roussel avait choisi un fief communiste : Malakoff, en banlieue parisienne. L’occasion de faire de belles images de communion entre le candidat et les habitants. Depuis le début de la campagne présidentielle, Abda Sall sillonne l’Hexagone pour donner la parole aux Français désabusés par la politique. À une semaine du premier tour, il s’est rendu dans le Loiret avec Thibault Dautrevaux.