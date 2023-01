20h15 Express – Livraison de chars à l'Ukraine : le ministre Dmytro Kuleba salue “une vraie révolution"

Pour le 20h15 Express, Paul Gasnier est à Kiev, en Ukraine pour rencontrer Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier est un proche du président Volodymyr Zelensky et l'accompagne à toutes ses réunions importantes, notamment aux Etats-Unis pour s’assurer du soutien de Joe Biden. Le gouvernement français a décidé le mercredi 4 janvier d’envoyer pour la première fois depuis le début du conflit, 200 chars légers de conception occidentale en Ukraine. Le ministre a salué cette décision. Dmytro Kuleba est également revenu sur le quotidien des habitants durant la guerre. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi durant une journée François Ruffin, député LFI de la Somme. L’ancien journaliste a gardé ses réflexes de reporter sur le terrain. Il a affiché une posture et un style proche des gens et a tutoyé ses interlocuteurs telle que Martine, auxiliaire de vie. Les journalistes l’ont suivi dans sa permanence et ont rencontré son équipe qui n’est pas encartée à La France insoumise.