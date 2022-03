20h15 Express : un journaliste de Fox News et sa collègue ukrainienne tués près de Kiev

Au vingtième jour de la guerre, l’armée russe poursuit ses frappes sur toutes les grandes villes du pays. Kiev reste la première cible de Vladimir Poutine. À Horenka, en banlieue de Kiev, un journaliste de Fox News ainsi que sa fixeuse ukrainienne ont été tués ce mardi. Ce week-end, le journaliste américain Brent Renaud avait lui aussi succombé à ses blessures après une attaque russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Paul Gasnier donne la parole aux ukrainiens qui fuient le pays pour trouver refuge en Europe et à ceux qui ont choisi de rester chez eux pour défendre leur ville. Cette semaine, nous avons pu échanger avec Daria, productrice de clips à Kiev. Après avoir mis sa mère en sécurité à l’ouest du pays, Daria a fait le chemin inverse pour aider les habitants de Kiev et participer à la résistance. Dans sa guerre contre l’Ukraine, la Russie remporte la palme de la propagande la plus mensongère et la plus créative. Sur la télévision russe, il n’est désormais plus possible d’entendre autre chose que la parole officielle du Kremlin. Parole retransmise dans toute l’Europe via ses ambassades. Ce mardi, Valentine Watrin a assisté à la conférence de presse de l’ambassadeur de Russie en France.