20h15 Express : un numéro unique mis en place contre le cyberharcèlement

Après le suicide de plusieurs adolescents ces derniers mois, Gabriel Attal et le gouvernement ont fait du harcèlement leur priorité. La question du harcèlement en ligne est également au centre des mesures annoncées par Elisabeth Borne et le ministre de l’Education Nationale ce mercredi. En cas de cyberharcèlement, il faudra désormais composer le 3018, numéro unique dédié à ce fléau. Les équipes de Quotidien se sont rendus dans un appartement parisien, où les équipes qui se consacrent à ce sujet se sont installées. Le centre reçoit 130 appels par jour, et la plupart du temps ce sont les adolescents victimes du cyberharcèlement qui appellent. La Libye fait face à l’un des pires drames de son histoire. Le pays tente de se remettre des terribles inondations qui ont entraîné la mort de 4000 personnes, tandis que des milliers d’autres sont toujours portées disparues. Depuis, de nombreux Libyens demandent la destitution d’Aguila Salah Issa, le président de la chambre des représentants. Malgré un réseau téléphonique dégradé, Mouataz est allé filmer ce qu’il reste de Derna, la ville où les deux barrages ont cédé. Une ville où les routes se sont effondrées, et qui est devenue particulièrement difficile d’accès. A l’heure où l’écologie semble être devenu l’un des sujets majeurs de société, les super yachts sont pointés du doigt. Des bateaux connus pour leurs conforts exceptionnels, mais qui polluent énormément. Les équipes de Quotidien se sont rendus au Monaco Yacht Show, sorte de rassemblement des super yachts. Et sur place, les principaux concernés tentent eux aussi de mettre en avant leur communication « verte ». Le salon a notamment organisé une conférence de presse sur le thème de l’environnement durable.