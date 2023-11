20h15 Express : une situation bientôt explosive en Cisjordanie ?

Alors que les yeux du monde sont actuellement rivés sur Gaza, et la libération imminente de 50 otages retenus par le Hamas, l’armée israélienne surveille de très près les tensions actuelles en Cisjordanie, à l’est d’Israël. Un territoire contrôlé par l’Autorité palestinienne à l’intérieur duquel les colons israéliens sont installés depuis des années, à l’encontre du droit international. Direction la ville de Hebron où les tensions entre Juifs et Arabes sont vives. A Hebron, vivent 700 colons juifs, particulièrement protégés par l’armée israélienne. Arthur de Poortere, notre reporter sur place, dépeint une architecture modifiée de la ville depuis la colonisation israélienne. Il a pu échanger avec deux Israéliens, Shimon et Yona, mais la plupart d’entre eux évitent de s’exprimer face caméra. Dominique de Villepin, notre invité du soir, donne son avis sur l’avenir des colons, alors que la situation actuelle radicalise la jeunesse de Cisjordanie. Régulièrement Tsahal réalise des incursions pour éliminer des terroristes. 200 Palestiniens ont été tués dans ces opérations. A Tulkarem, où une frappe israélienne a récemment tué sept palestiniens, la jeune population locale semble vouer un culte au Hamas.