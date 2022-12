20h15 Express - “Vaincre ou mourir” : le Puy du Fou se lance dans le cinéma

Le parc de spectacle historique du Puy du Fou s’est lancé dans le cinéma. Le deuxième parc d’attraction le plus visité de France après Disneyland, créé par l’homme politique souverainiste Philippe de Villiers, a produit son premier long-métrage : “Vaincre ou mourir”. Le film est produit par la société “Puy du Fou Films”, dirigée par le fils du fondateur, Nicolas de Villiers qui a par ailleurs co-écrit le scénario. Le film aborde la “guerre de Vendée” qui opposa les Républicains de la Révolution française aux Royalistes de la Vendée. Le parc a souvent été la cible de critiques. En effet, des historiens ont dénoncé un récit orienté qui multiplie les raccourcis historiques. Pour prouver que le film est sérieux et bien sourcé, le film s’ouvre sur un speech de plusieurs experts. L’équipe de Quotidien était présente à l’avant-première, accompagnée de Guillaume Lancereau, docteur en histoire au Centre de recherches historiques et critique régulier des aventures de Philippe de Villiers. Les contestations du peuple contre la République islamique continuent en Iran. Plusieurs femmes qui manifestent contre le régime en place ont accepté de témoigner pour Quotidien. Elles ont pris de grands risques pour nous envoyer des images des manifestations. L’une d’entre elle a filmé une très courte vidéo alors que la ville de Téhéran est en grève : tous les commerces sont fermés. “La République islamique nous empêche de réaliser nos rêves”, affirme la jeune iranienne.