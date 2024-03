20h15 Express : Valérie Hayer, la nouvelle star de la macronie ?

Après le meeting à Lille de la candidate macroniste Valérie Hayer, c’était au tour de Raphaël Glucksmann de lancer sa campagne à Lyon pour les élections européennes ce dimanche. Mais sur la partie économique de son discours, Raphaël Glucksmann a été un peu court. Sans le savoir faire de la finance, qui nous permet de vivre avec une dette astronomique ? L’incarnation de cette stratégie s’appelle Rima Hassan. La juriste franco-palestinienne de 31 ans se trouve en septième position sur la liste LFI conduite par Manon Aubry. Le mouvement veut faire de la guerre à Gaza un enjeu important des élections européennes et mise sur la mobilisation de son électorat du premier tour de la présidentielle. C’est pourquoi Rima Hassan appelle à une "paix durable entre Israéliens et Palestiniens" et rappelle la "nécessité de se référer au droit international pour appeler à un cessez-le-feu", avant la manifestation parisienne de soutien aux Palestiniens.

