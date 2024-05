20h15 Express : Valérie Hayer, une campagne qui n’imprime pas

Candidate de la majorité pour les élections européennes, Valérie Hayer ne décolle pas dans les sondages. Il faut dire qu’elle n’est pas beaucoup aidée par Emmanuel Macron qui parle d’Europe à longueur de journée, comme s’il était lui-même candidat. Son discours à la Sorbonne a d’ailleurs été décompté du temps de parole de son parti. Dernier exemple en date : le président de la République a annoncé vouloir mettre à disposition de l’Europe l’arsenal nucléaire français. Un projet qui fait grincer des dents et que Valérie Hayer a dû défendre tant bien que mal dans les médias. On l’a suivie à Toulouse où elle venait justement parler défense européenne, cette fois sans être parasitée par les déclarations d’Emmanuel Macron.

