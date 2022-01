20h15 Express : Valérie Pécresse fait du Sarkozy dans le texte

Pendant que l’attention est focalisée sur le pass vaccinal et les petites phrases d’Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ne veut pas cesser d’exister médiatiquement. Pour se faire entendre, la candidate de la droite a décidé d’utiliser une bonne vieille technique : sortir des phrases dures et bien clivantes, de préférence sur la sécurité. C’est ainsi que Valérie Pécresse a repris à son compte la fameuse utilisation des « karcher » pour « nettoyer les quartiers », si chère à Nicolas Sarkozy. Ce n’est d’ailleurs pas la seule expression de l’ancien président que la candidate a repris à son compte. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Arthur Despres l’ont suivie à Salon-de-Provence ce jeudi. Depuis le début de la semaine, le vote du pass vaccinal à l’Assemblée nationale vire au psychodrame. Si la situation était tendue à l’intérieur de l’hémicycle, elle l’était tout autant à l’extérieur, où de nombreux manifestants anti-pass se sont relayés toute la semaine. Parmi eux, Rodolphe Bacquet, l’homme à l’origine de la très populaire pétition « Non au pass vaccinal » qui a déjà réuni plus d’1,2 millions de signataires. Paul Bouffard et Gaëtan Chodzko y étaient. Il y a un jour pour jour, le 6 janvier 2021, des militants pro-Trump prenaient d’assaut le Capitole pour exiger le maintien à son poste du président vaincu. Bilan des affrontements : cinq morts, cent blessés et huit cents personnes arrêtées. Un an plus tard, l’Amérique s’interroge encore : comment a-t-on pu en arriver là ? Quotidien est retourné sur place.