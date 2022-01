20h15 Express : la grande coloc' de Valérie Pécresse

Pour sa rentrée politique, Valérie Pécresse a décidé de faire parler d’elle partout, tous les jours. Après avoir surfé sur la polémique du drapeau européen de l’Arc de triomphe, la candidate de la droite inaugurait son QG de campagne dans le XVIIème arrondissement de Paris ce mardi. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Arthur Després y étaient, tout comme l’intégralité des visages de la droite actuelle. Des nouveaux jeunes loups du parti, à la vieille garde sarkozyste en passant par les déçus de la primaire. Grosse surprise à l’Assemblée nationale lundi soir. Le gouvernement espérait faire passer sans difficulté sa loi sur le pass vaccinal en profitant de sa majorité dans l’hémicycle, mais en fin de soirée, alors qu’il restait encore 515 amendements à étudier, les députés ont refusé la poursuite des débats. La France insoumise ainsi que le Rassemblement national ont voté contre la poursuite des débats, mais aussi Les Républicains. Une déconvenue pour la majorité, convaincue d’avoir leur soutien. Depuis, la guerre est ouverte entre les deux partis. Le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis devait se poursuivre ce mardi après deux semaines d’interruption. Problème : on apprenait ce matin que le principal accusé, Salah Abdeslam, était positif au Covid. Afin de pouvoir poursuivre les audiences, le prisonnier a été de nouveau testé lundi. Toute la journée, la Cour a attendu les résultats d’un test qui ont tardé à arriver.