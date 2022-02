20h15 Express – Valérie Pécresse : la victoire idéologique d’Éric Ciotti

Pour son premier grand meeting dimanche, Valérie Pécresse a fait son coming-out radical. En tenant le même discours que l’extrême droite, en reprenant à son compte l’idée de « grand remplacement » ou celle des « Français de papier », Valérie Pécresse fait le bonheur d’Éric Ciotti. Le candidat le plus à droite du Congrès des Républicains a réussi a imposé sa ligne très dure sur l’islam et l’immigration. Éric Ciotti influence la candidate de la droite et, dans ses propres réunions publiques, il tient un discours que même Éric Zemmour ne renierait pas. Qui a lu le dernier livre de Marlène Schiappa ? Ou celui de Jean-Michel Blanquer ? À dire vrai, pas grand monde. Les livres politiques sont légion, mais leurs ventes restent très « confidentielles ». Chaque année, pour intéresser les Français à la prose des politiques, l’Assemblée nationale organise son propre Salon du livre. En 2022, forcément, la tradition a une saveur particulière et a permis aux grands brûlés de la politique de tenter un come-back médiatico-culturel. Parmi eux : Manuel Valls et son livre sur « Zemmour, l’anti-Républicain ».