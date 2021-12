20h15 Express - Valérie Pécresse, présidente de région ET candidate : faites ce que je dis, pas ce que je fais

Depuis sa victoire au Congrès LR, Valérie Pécresse sillonne les routes de France. Un jour elle est à Nice avec Éric Ciotti, le lendemain à Paris avec Philippe Juvin, celui d’après en Savoie avec Michel Barnier et encore après dans le Nord avec Xavier Bertrand. Sauf qu’en plus d’être une candidate à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse est aussi la présidente de la région Île-de-France. Depuis sa victoire, l’opposition lui reproche de négliger son mandat au profit de sa campagne. Comment Valérie Pécresse parvient-elle à concilier ses deux emplois du temps ? Valentine Watrin, Fanny Duvot et Manu Ponty sont allés faire un tour au Conseil régional d’Île-de-France. Une semaine après son appel à organiser une grande primaire de la gauche, le constat est sans appel : pour l’instant, l’initiative d’Anne Hidalgo est un échec. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont décliné sa proposition et la maire de Paris stagne autour de 2 à 3% d’intentions de vote. De quoi miner le moral du Pari socialiste. Pourtant, il existe un homme à qui la situation ne fait pas perdre son sourire : François Hollande. L’ancien président, actuellement en tournée de promo pour son dernier livre, ne semble pas se formaliser de la déroute de son parti politique. Sophie Dupont, Fanny Duvot et Boris Balducci l’ont suivi à Rouen en début de semaine.