20h15 Express : Valérie Pécresse, cette queen de la punchline

Les militants Républicains désigneront leur champion pour l’élection présidentielle le 4 décembre prochain. Ils sont désormais cinq sur la ligne de départ : Philippe Juvin, Michel Barnier, Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Les deux derniers se talonnent et multiplient donc les opérations séductions auprès des militants. Ils étaient tous deux en réunion publique, à la même heure et à quelques kilomètres seulement l’un de l’autre : Valérie Pécresse à Dammarie-les-Lys et Xavier Bertrand à Boulogne-Billancourt. Les équipes de Quotidien ont suivi leurs discours, assez semblables mais avec un ennemi commun : Emmanuel Macron. Parce que taper sur le président sortant, c’est plus simple que de se tirer la bourre entre collègues. Toute la semaine, Valentine Watrin, Baptiste Bril et Arthur Després sont à Glasgow, en Écosse, pour couvrir la COP26, la grande conférence pour le climat. Ce mercredi, ils se sont intéressés aux plus gros pollueurs du monde : la Russie, le Brésil et la Chine qui, pour faire bonne figure, ont envoyés des représentants sur place.