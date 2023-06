20h15 Express – Villages engloutis, mines flottantes, déchets toxiques : cauchemar après la destruction du barrage du Kakhovka en Ukraine

« Ecocide », « bombe environnementale de destruction massive » : ce sont les mots employés par Volodymyr Zelensky pour qualifier la destruction du barrage de Nova Kakhovka par l’armée russe. Depuis la destruction du barrage, des villages entiers ont été engloutis, des milliers d’Ukrainiens ont dû être évacués, des déchets toxiques sont charriés par les flots et les mines installées par les russes tout au long de la guerre se retrouvent à flotter partout dans la région. Le projet d’aéroport a beau avoir été abandonné, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle, n’a jamais cessé d’exister. Elle sert aujourd’hui de lieu de rassemblement et de lutte où vivent plusieurs dizaines de militants. Parmi eux, Léna Lazare et Basile Dutertre, membres et porte-paroles des « Soulèvements de la Terre ». Abda Sall, Fanny Duvot et Clément Duché sont allés à leur rencontre sur la ZAD.