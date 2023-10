20h15 Express : vives tensions en Cisjordanie

Paul Gasnier et Stephen Chattour sont ce soir à Jaffa, la vieille ville de Tel Aviv. Un quartier au décor de carte postale de la ville, où cohabitent juifs et musulmans depuis de longues années. Dans la journée, nos deux reporters se sont rendus en Cisjordanie afin de constater la tension maximale actuelle entre les colons israéliens et les Palestiniens. Une situation qui a littéralement dégénéré depuis l’attaque terroriste du 7 octobre dernier en Israël. Une scène de tension extrême entre des fermiers arabes et des colons israéliens armés a particulièrement saisi nos deux journalistes, avant que des soldats armés viennent s’en mêler, le tout dans une atmosphère glaçante. C’est au cœur de la renommée université de La Sorbonne que 500 maires étaient réunis ce jeudi afin d’écouter la Première ministre Elisabeth Borne dévoiler son plan anti-émeute. Et ce, quatre mois après celles qui avaient secoué la France suite à la mort de Nahel. Les équipes de Quotidien sont donc allés à la rencontre des maires de France qui ont tous connu des violences urbaines. Des faits qui avaient amené Emmanuel Macron à une déclaration choc autour d’une recivilisation du pays. Un maire en particulier avait fait l’actualité, celui de l’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui avait été lourdement attaqué avec sa famille à son domicile.