20h15 Express : Vladimir Poutine a-t-il envoyé son sosie visiter Marioupol à sa place ?

La rumeur peut paraître folle : elle ne l’est pas tant que ça. Vladimir Poutine aurait-il envoyer un sosie en Ukraine, pour ne pas avoir à y aller lui-même ? La rumeur ne vient pas de nulle part : en octobre déjà, le chef des renseignements ukrainiens affirmait au Daily Mail que Vladimir Poutine avait à disposition au moins trois sosies différents. Et il ne serait d’ailleurs pas le seul dans le monde et dans l’Histoire à utiliser des sosies dans certains cas. Alors que plusieurs banques américaines ont récemment fait faillite, alors que le Crédit Suisse vient d’être sauvé in extremis, faut-il courir chez son banquier pour récupérer tout son argent ? Pour savoir si la crise est au coin de la rue, Paul Moisson est allé interroger celle qui fait référence en matière économique depuis plus de 10 ans : la présidente de la banque centrale européenne, Christine Lagarde.