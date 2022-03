20h15 Express : Volodymyr Zelensky accuse la Russie d’utiliser des bombes au phosphore

Depuis un mois, l’Ukraine est saccagée, bombardée sans relâche par l’armée de Vladimir Poutine. Près de 4 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays, mais l’entreprise militaire de la Russie ne se déroule pas comme prévue. L’armée ukrainienne s’enlise alors que la résistance ukrainienne ne faiblit pas. Pour rassembler le front anti-Poutine, Joe Biden s’est rendu à Bruxelles ce jeudi pour le sommet de l’OTAN. Le président ukrainien y a également pris la parole, en visioconférence, pour demander à l’OAN une aide militaire sans restriction. Margaux Benn est journaliste pour Le Figaro. Ces quatre dernières années, elle travaillait en Afghanistan. Depuis deux semaines, elle couvre la guerre en Ukraine. Mercredi, la journaliste est arrivée à Kharkiv, deuxième ville du pays et l’une des premières à avoir été ciblée par l’armée russe. À deux semaines du premier tour, l’agenda d’Emmanuel Macron est entièrement pris par la guerre en Ukraine. Le président n’a plus de place pour faire campagne pourtant ça urge : en baisse dans les sondages, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à multiplier les rencontres avec les Français. Faute de disponibilités, ce sont ses doublures qui s’en chargent : ses ministres et ses soutiens. À Nice mercredi soir, ils se sont relayés sur scène pour vanter son bilan et sa candidature.