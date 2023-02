20h15 Express – Wagner, milice productrice de chair à canon

Outre son armée, Vladimir Poutine a fait appel à la milice Wagner pour l’épauler dans sa guerre en Ukraine. La milice, une société privée de mercenaires russes, est actuellement en première ligne dans le Donbass, notamment à Bakhmout et Soledar, récemment prise aux mains des Ukrainiens. Depuis six mois, les miliciens de Wagner se font décimer par l’armée ukrainienne, mais leurs effectifs sont conséquents et leur recrutement actif, y compris dans les prisons. Aux environs de Soledar, terrain de la première victoire russe depuis six mois, les affrontements continuent entre les soldats ukrainiens et les miliciens de Wagner. Le journaliste Guillaume Ptak est sur place. Le journaliste Mortaza Behboudi, 29 ans, est emprisonné depuis un mois en Afghanistan. Contact incontournable des journalistes français en Afghanistan, il leur a permis de couvrir le retour des Talibans au pouvoir et l’évolution du pays. Après avoir officiellement quitté la France insoumise et s’être brouillé avec la moitié de ses troupes. Après avoir annoncé passer la main et laisser la place à la jeunesse, Jean-Luc Mélenchon lançait ce week-end son école de formation : l’Institut de la Boétie. L’objectif : fabriquer des mini-Mélenchon pour répandre l’évangile insoumise et la faire entrer dans l’histoire de la gauche. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Baptiste Bril et Thibault Dautrevaux étaient à l’organisation. Jour J pour la réforme des retraites. Ce lundi, le projet de loi est officiellement entré dans l’hémicycle où les députés auront 50 jours pour étudier les 20 000 amendements de la réforme. La réforme sera décisive pour Emmanuel Macron. S’il a déjà perdu la bataille de la rue, le président espère encore l’emporter à l’Assemblée. Encore faudra-t-il que sa majorité parvienne à convaincre. Sophie Dupont, Héloïse Grégoire et Clément Duché étaient à l’Assemblée pour ce premier jour.