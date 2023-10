20h15 Express : Wopke Hoekstra, le futur «Monsieur Climat» de l’Europe ?

Les députés européens doivent trouver un consensus afin de nommer la personnalité qui pilotera la planification écologique, et ce en coordonnant les politiques écologiques des 27 pays de l’Union européenne. Et le futur « Monsieur Climat » de l’Europe pourrait être l’ancien ministre des Finances et des Affaires Etrangères néerlandais, Wopke Hoekstra. Un homme politique jugé comme brillant de 48 ans, mais qui ne bénéficie pas d’un passé en sa faveur, puisqu’il a travaillé pour le géant du pétrole Shell, ou encore pour le fameux cabinet de conseil en stratégie, Mckinsey. Ce lundi, il était auditionné au Parlement européen de Strasbourg où les équipes de Quotidien se sont rendues. Si la gauche et Renaissance sont sceptiques, le PPE et la droite européenne semblent être avec lui. Il s’engage en tout cas à respecter le fameux accord du Green Deal, un pacte qui a pout but de rendre l’Europe climatiquement neutre en 2050. Ce mardi, se tenait le premier jour du Conseil de Paris, présidé par Anne Hidalgo. Le représentant du Haut-Karabakh en France a reçu une standing ovation, et les Arméniens de la région, meurtrie actuellement par l’Azerbaïdjan, ont reçu à l’unanimité la citoyenneté d’honneur. Mais durant cet évènement, une certaine tension était quelque peu palpable entre la maire de Paris et Rachida Dati, pointée du doigt il y a quelques années pour son possible soutien à l’Azerbaïdjan. Anne Hidalgo a diffusé un documentaire à ce sujet dans lequel l’accusation en question est lancée envers la maire du 7ème arrondissement de Paris, qui a elle affirmé au micro son soutien aux Arméniens.