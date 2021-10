20h15 Express : Xavier Bertrand plie face aux militants, LR jubile

Invité au 20h de TF1 lundi soir, Xavier Bertrand a annoncé sa participation au Congrès de la droite. Le candidat se soumettra donc au vote des militants le 4 décembre prochain en espérant obtenir l’investiture du parti qu’il a pourtant quitté. Officiellement, Xavier Bertrand assure vouloir « rassembler [sa] famille politique ». Officieusement, il rentre au bercail contraint et forcé après avoir juré pendant des mois qu’il jouerait sa campagne en solo. Il y a en a un que cette volte-face réjouit : Christian Jacob, le président des Républicains. Ce mardi matin, il était à Arcachon pour une séance de dédicaces de son dernier livre. Sophie Dupont l’y a suivi. L’autre événement politique du week-end, nettement moins suivi par la presse, c’était le lancement de la campagne du parti animaliste. 200 militants se sont réunis pour apporter leur soutien à ce parti qui défend les animaux, rien que les animaux. On en entend peu parler, pourtant le Parti animaliste avait récolté 2,2% des voix lors des élections européennes de 2019, soit le soutien de 500 000 électeurs. Paul Moisson, Céline Agostini et Julien Sultan ont rencontré Hélène Thouy, la candidate du Parti animaliste pour le lancement de sa campagne officielle. Le procès des attentats de Paris entame sa sixième semaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch suit les audiences pour Quotidien, mais aujourd’hui il s’intéresse non pas aux témoignages mais à la webradio mise en place exceptionnellement pour le procès. Depuis le premier jour, les 1800 parties civiles, les rescapés et les familles des victimes, peuvent écouter à distance chaque échange du procès. C’est notamment le cas d’Emmanuel : critique musical, il assistait au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan au moment de l’attaque. Mais aussi de Sophie, mère de famille, blessée d’un tir de kalachnikov à la jambe et d’un autre à la hanche. Dans « Campagne dernière », on remonte le fil de l’actu pour se rappeler ce qui faisait la Une lors de la dernière campagne présidentielle. Il y a cinq ans, le 12 octobre 2016, s’apprêtait à sortir le livre événement de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « Un président ne devrait pas dire ça ».