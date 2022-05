20h15 Express : y-a-t-il pire poste que celui de ministre de l’Écologie ?

Emmanuel Macron a promis que son second quinquennat « sera écologique ou ne sera pas ». Problème : mener une politique écologique ambitieuse relève de la mission impossible. Ministre de l’Ecologie est d’ailleurs sans doute le job le plus frustrant du gouvernement. Pour en parler, Paul Gasnier a interrogé les anciens ministres François de Rugy, Chantal Jouanno, Brune Poirson, Yves Cochet et Corinne Lepage. Dans le Donbass, la situation des civils est catastrophique. Routes détruites et bombardements incessants empêchent toute tentative de fuite. Pour trouver refuge dans l’ouest, leur seule option reste le train, mais seule une gare est encore en service dans la région, celle de Pokrovsk située à 50km du front.