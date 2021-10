20h15 Express : Yannick Jadot remporte la primaire des écolos

Yannick Jadot sera le candidat des écologistes pour l’élection présidentielle de 2022. Avec 51% des voix, celui qui prône une écologie de gouvernement l’emporte d'une courte tête sur sa rivale Sandrine Rousseau (49%) et ses positions plus radicales. Après cette victoire serrée, Yannick Jadot va désormais devoir rassembler son parti autour de sa candidature et de son projet. Sophie Dupont et Paul Moisson étaient à Pantin, au QG d’Europe Écologie les Verts pour assister à l’annonce des résultats.