20h15 Express : Yassine Bounou, nouveau héros national au Maroc

En quelques jours, Yassine Bounou, le gardien de but du Maroc est passé d’illustre inconnu du grand public à idole absolue de tout un continent. En cinq matchs, il n’a encaissé qu’un seul et unique but. Une prouesse qui remplit de fierté les Marocains. Azzeddine Ahmed-Chaouch et Abda Sall l’ont constaté par eux-mêmes dans les rues de Casablanca. Le député LFI Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales à l’encontre de son épouse. Sophie Dupont a suivi le déroulé de sa journée, de sa comparution au tribunal à la réaction de son parti politique.