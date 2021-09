20h15 Express : Zharifa Ghafari, maire afghane en exil

Depuis la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, les droits des femmes connaissent un violent retour en arrière. Les étudiantes n’ont plus le droit d’accéder à leur université, les femmes sont interdites de travailler et le visage des femmes a été effacé des affiches et vitrines du pays. Pourtant, ces dernières années, les femmes afghanes avaient conquis leurs droits, allant même jusqu’à accéder à des fonctions politiques. C’est le cas de Zharifa Ghafari. À 26 ans, c’était l’une des premières femmes à devenir maire en Afghanistan, dans la ville de Maidan Shar. Avec l’arrivée des Talibans, elle a dû fuir le pays cachée dans le coffre d’une voiture. Passée par l’Allemagne, elle est aujourd’hui réfugiée à Paris. Valentine Watrin, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin l’ont rencontrée cette semaine.