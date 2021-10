20h15 version longue : deux semaines à bord de l'Ocean Viking

Pendant deux semaines, notre journaliste Abda Sall a embarqué à bord de l'Océan Viking, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants perdus en mer en tentant de rallier l'Europe. Pendant 15 jours, le navire a arpenté les côtes libyennes et secouru plus de 120 personnes, hommes, femmes et enfants. Dans ce numéro exceptionnel du "20h15 version longue", Abda Sall nous raconte ces deux semaines et recueille le témoignage des bénévoles et des rescapés.